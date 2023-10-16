Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x.

Китайский производитель смартфонов и другой бытовой электроники Xiaomi собирается официально представить свою долгожданную серию Xiaomi 14 уже 27 октября в Китае. Сообщается, что в серию войдут три смартфона — Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi Ultra. Согласно сообщениям, Xiaomi 14 и 14 Pro будут представлены в октябре в Китае, а модель Ultra дебютирует в следующем году. Ожидается, что глобальный запуск этой серии состоится в первом квартале 2024 года. Из-за различных утечек и сообщений об этих будущих смартфонах уже было известно много информации, а недавно на платформе Weibo появилось изображение Xiaomi 14, раскрывающее подробные характеристики будущего устройства.

Согласно информации, Xiaomi 14 будет оснащен 6,44-дюймовым OLED-дисплеем Huaxing C8 с разрешением экрана 1,5 тыс., частотой обновления 120 Гц, яркостью 280 нит, 12-битными цветами, поддержкой HDR10+, цветовой гаммой DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision. Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем расширенной версии UFS 4.0.

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Выяснилось, что он оснащен аккумулятором емкостью 4600 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку 90 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Он будет оснащен тройной задней камерой, которая включает в себя основную камеру OV50H на 50 МП с поддержкой OIS, сверхширокоугольную камеру на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Другие функции включают в себя систему собственной разработки Xiaomi MiOS, большую систему охлаждения VC, двойные стереодинамики, двухчастотный GPS, ИК-бластер и корпус со степенью защиты IP68.

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Хотя некоторые из этих характеристик совпадают с ранее просочившейся информацией о Xiaomi 14, все же рекомендуется дождаться официального подтверждения этих недавно раскрытых характеристик.