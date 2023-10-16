Данный экран сочетает в себе технологию жидкокристаллического дисплея и пространственную оптику.

В сеть просочились шпионские фотографии салона Luxeed S7, первой модели совместной разработки Huawei Smart Selection и Chery. Фотографии показывают, что автомобиль будет оснащен экраном светового поля, который может использоваться пассажиром для развлечения или работы. На фотографиях видно, что экран находится перед пассажиром рядом с водителем и имеет размер около 100 см. Он имеет соотношение сторон 21:9, что обеспечивает широкий угол обзора и реалистичное изображение. Световой экран работает по принципу голографической проекции. Он использует систему зеркал и линз для создания трехмерного изображения, которое кажется парящим в воздухе. Это позволяет погрузиться в просмотр фильма или игры, не отвлекаясь от дороги.

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Помимо светового экрана, салон Luxeed S7 также оснащен другими современными технологиями. Центральная консоль автомобиля украшена насыщенными горизонтальными линиями, имеет трехспицевый мультифункциональный руль, крупногабаритный ЖК-дисплей приборной панели и центральный плавающий центральный экран управления. Luxeed S7 позиционируется как чисто электрическое купе среднего и большого размера. Он станет первым автомобилем, оснащенным недавно выпущенной системой HarmonyOS 4 Hongmeng и высококлассной интеллектуальной системой вождения ADS 2.0. Он оснащен одним двигателем Huawei с максимальной мощностью 215 кВт.

В апреле этого года компания Huawei выпустила первый в мире автомобильный световой экран HUAWEIxScene. Этот продукт сочетает в себе технологию жидкокристаллического дисплея и пространственную оптику, а также использует оригинальную технологию оптического двигателя. Выпустить новинку планируется в середине октября, шоу-кар поступит в магазины 20 октября, а его запуск состоится в 2024 году.