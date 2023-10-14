Глобальный вариант POCO C65 был замечен на веб-сайте сертификации FCC под номером модели 2310FPCA4G.

Дочерняя компания Xiaomi, POCO, готовит новый смартфон POCO C65 для выхода на рынок. Ожидаемое устройство уже было обнаружено на сайте сертификации FCC, где были раскрыты его ключевые характеристики.

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По документации, POCO C65 получит 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 720 x 1600 пикселей и обновлением 60 Гц. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio G35 и обладать 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить до 512 ГБ с помощью карты памяти. В отношении камер, POCO C65 будет иметь тройную заднюю камеру, состоящую из 13 МП основной камеры и двух 2 МП датчиков для фокусировки на глубине и макросъемок. На передней панели будет размещена 5-МП камера для селфи. Устройство будет работать на Android 11 и будет снабжено 5000 мА*ч батарей с поддержкой зарядки 10 Вт. В дополнение, устройство будет оснащено Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, 4G LTE и портом USB Type-C.

Пока нет информации о стоимости и дате выхода POCO C65. Однако, учитывая то, что он уже был замечен на FCC, можно предположить, что релиз состоится в ближайшее время.

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В общем, этот смартфон обещает быть достойным представителем бюджетного сегмента рынка мобильных устройств. Фактически, POCO C65 является обновленной версией смартфона Redmi 13C. Благодаря своим хорошим характеристикам и доступной цене, устройство может привлечь широкую аудиторию.