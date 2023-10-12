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СтарыйДед
Слиты ключевые характеристики iQOO 12 Pro: AMOLED-дисплей E7, корпус IP68 и 12 ГБ оперативки
Согласно появившейся информации, устройство получит 6,7-дюймовый E7 AMOLED-дисплей с разрешением 3200 х 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

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Появились утечки характеристик нового смартфона iQOO 12 Pro. Согласно появившейся информации, устройство получит 6,7-дюймовый E7 AMOLED-дисплей с разрешением 3200 х 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, пыле- и влагозащиту уровня IP68 и многое другое.

Также из полученной информации следует, что смартфон iQOO 12 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1. У него будет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон также получит батарею емкостью 4500 мА*ч с возможностью быстрой зарядки на 120 Вт.

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В отношении камер известно, что на задней панели будет располагаться три камеры. Они будут на 50 МП + 48 МП + 16 МП. При этом фронтальная камера будет иметь 32 МП. Смартфон также получит такие функци как NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 5G-поддержку.

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В целом, iQOO 12 Pro обещает быть мощным и функциональным смартфоном. Смартфон имеет высокое разрешение экрана, большую оперативную и встроенную память, быструю зарядку и многое другое. Однако, пока неизвестно, какова будет цена на устройство. В любом случае, iQOO 12 Pro может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет мощный и современный смартфон с передовыми технологиями и высокими характеристиками.

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