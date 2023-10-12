Они оснащены расширенными функциями вызовов по Bluetooth, голосовым помощником с искусственным интеллектом, точным мониторингом состояния здоровья и многими другими полезными функциями.

Urban, - компания, специализирующаяся на создании инновационных умных часов, представила две новые модели своих продуктов: Urban Wave Three и Nova.

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Urban Wave Three обладает 1,3-дюймовым круглым дисплеем, защищенным прочным Gorilla Glass 3. Часы совместимы с операционными системами Android и iOS и обладают функциональными возможностями, включающими отслеживание сна, сердечного ритма, калорий и шагов. Кроме того, они оснащены встроенным GPS и способны отображать уведомления с вашего смартфона. Умные часы Urban Nova имеют 1,1-дюймовый дисплей и доступны в двух версиях: с кожаным или силиконовым ремешком. Они также предлагают функции отслеживания сна, сердечного ритма, калорий и шагов, а также умеют отображать уведомления с вашего смартфона.

Обе модели умных часов имеют влагозащиту IP68, что означает, что они могут погружаться на глубину до 1,5 метров на протяжении 30 минут. Кроме того, они содержат возможности управления музыкой и будильником. Urban Wave Three и Nova будут доступны для приобретения в Индии через интернет-магазины и розничные магазины. При этом, разнообразие цветов и дизайнов позволит каждому пользователю выбрать ту модель, которая лучше всего соответствует его стилю.

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В целом, Urban Wave Three и Nova предлагают широкий функционал и удобный дизайн, делая их превосходным выбором для всех, кто ищет качественные умные часы. При этом, цена делает их доступными для массового потребителя.