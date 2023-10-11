Сегодня вечером НАСА провело прямую трансляцию, чтобы показать всем образцы, доставленные космическим кораблем OSIRIS-REx с астероида Бенну.

Американский зонд НАСА, известный как OSIRIS-REx, был запущен в 2016 году с целью сбора образцов с астероида Бенну. После успешного сбора проб в 2020 году, капсула с образцами была возвращена на Землю в сентябре 2023 года. Сегодня вечером НАСА провело трансляцию, на которой были показаны образцы, собранные с астероида Бенну зондом OSIRIS-REx.

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Образец, собранный с астероида Плутона, весит около 250 граммов и содержит различные горные породы, а также частицы пыли и частицы среднего размера, превышающие первоначальный план в 60 граммов. НАСА также обнаружило в образце углерод и гидратированные минералы. Это значимое открытие, так как анализ горных пород Бенну показал, что глинистые минералы содержат воду, заключенную в их структурах.

Кроме того, образцы содержат серу, которая играет важную роль в планетарной эволюции, а также минералы оксида железа, способные реагировать на магнитные поля. Это может быть связано с ролью этих минералов в зарождении жизни на Земле. Анализ углерода в образце также оказался очень интересным. Институт науки Карнеги установил, что образец содержит 4,7% углерода, что является самым высоким значением среди всех инопланетных проб, проанализированных институтом. Открытие воды в образце также является значительным. Некоторые исследователи предполагают, что ранняя вода и жизнь на Земле могли возникнуть благодаря астероидам и кометам, богатым водой и органическим веществом.

Образец OSIRIS-REx стал самым крупным образцом богатого углеродом астероида, который когда-либо доставлялся на Землю. Этот образец будет служить ключом для исследования происхождения жизни на нашей планете в течение нескольких поколений.

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Представители НАСА заявили, что исследования этих образцов только начались. В ближайшем будущем НАСА планирует создать реестр этих образцов для предоставления их другим научным организациям для дальнейших исследований. Также планируется отправить некоторые образцы в музеи для демонстрации. НАСА пообещало продолжать изучение тайн, содержащихся в образцах астероидов, чтобы получить информацию о формировании солнечной системы, происхождении жизни на Земле и принятии мер предосторожности для предотвращения столкновения астероидов с нашей планетой.