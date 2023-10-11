Данное устройство является первой беспроводной гарнитурой Sony, ориентированной на игры.

Компания Sony анонсировала свою первую беспроводную гарнитуру, созданную специально для игр – InZone Buds. Новинка от Sony целью своей разработки ставит оптимизацию срока службы батареи и минимальную задержку при передаче звука, что дает возможность пользователям наслаждаться гарнитурой в течение 12 часов без перерывов. InZone Buds разработана для использования с игровыми консолями PlayStation 5, ПК и мобильными устройствами. Также можно подключиться с помощью адаптера USB-C, который способен снижать задержку до 30 миллисекунд. Данная гарнитура также оснащена функцией пространственного звука в 360 градусов. Это означает, что звук будет воспроизводиться со всех сторон, позволяя игрокам более точно определить местонахождение звуков в игровом процессе.

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Одним из важных аспектов гарнитуры является ее дизайн, который сочетает стиль с комфортом. Она имеет легкий и эргономичный дизайн, обеспечивающий удобство при длительном использовании. Кроме того, InZone Buds комплектуется несколькими размерами амбушюров, позволяющими каждому пользователю найти наиболее комфортный размер для себя. Гарнитура также обладает высоким качеством звука благодаря технологии Tempest 3D AudioTech, которая обеспечивает чистый и детализированный звук, что позволяет игрокам услышать каждую нюанс звучания в игре. Она также оснащена функцией шумоподавления, блокирующей внешние шумы и позволяющей полностью погрузиться в игровую атмосферу.

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Кроме того, InZone Buds может работать до 12 часов с одним зарядом батареи и поставляется с зарядным кабелем USB-C, обеспечивающим быструю зарядку всего за несколько часов. Также InZone Buds изначально поддерживает PS5 UX, благодаря чему, можно увидеть на консоли состояние подключения гарнитуры, громкость, мощность, отключен ли микрофон и т. д.