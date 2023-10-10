Внедрение «комбинированных катушечных антенн» от Samsung будет дорогостоящим и может заставить китайских производителей отказаться от быстрой зарядки.

Компания Samsung внедрила усовершенствованные охлаждающие решения в модель Galaxy S23 этого года. Ходят слухи о том, что компания испытывает новое изобретение, названное "комбинированной катушечной антенной". Не только считается, что эта альтернатива превосходит медные пластины и испарительные камеры, используемые в настоящих смартфонах, но также она может улучшить функциональность некоторых премиум-моделей.

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Работа с ограниченным пространством внутри смартфонов является сложной задачей для многих производителей, включая Samsung. Существующие охлаждающие решения, включая медные пластины и испарительные камеры, могут отрицательно влиять на функции подключения, такие как беспроводная зарядка, поэтому они присутствуют только в флагманских моделях.

Информатор также сообщает, что комбинированные катушечные антенны дороги, но при правильной реализации они могут сделать функции беспроводной связи более надежными, чем в существующих моделях. Новое решение распространяется не только на встроенные катушки беспроводной зарядки, но также может быть расширено на чипы UWB, Bluetooth, 5G и Wi-Fi. Однако помимо стоимости, у этого решения есть и другие недостатки.

Если каждая модель будет оснащена комбинированными катушечными антеннами, производители больше не смогут реализовывать быструю зарядку на своих смартфонах. Вероятно, китайские бренды, часто предлагающие поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и выше, считают эту технологию громоздкой для использования. Однако компании, такие как Samsung и Apple, которые не превышают ограничение заряда в 45 Вт для своих премиум-моделей, могут рассмотреть эту альтернативу как полезную, при условии, что цена не станет преградой.

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Тем не менее, стоит отметить, что компании, такие как Samsung, тщательно тестируют свои смартфоны с различными охлаждающими решениями. Поэтому неудивительно, если в модели Galaxy S24 вместо комбинированных катушечных антенн будут использоваться испарительные камеры.