В описании патента конкретно говорится об определении количества бактерий на объекте, предоставлении рекомендаций по гигиене и прочем

Согласно технологическому патенту, недавно объявленному Ведомством по товарным знакам и патентам США, компания Huawei получила патент на инновационную технологию микроскопа для смартфонов. Изобретение предоставляет возможность увеличивать объекты в 20-400 раз с помощью расстояния между объективом и фотографируемым объектом, которое поддерживается на уровне около 0,5 мм.

реклама

Ранее компания OPPO представила в своем мобильном телефоне Find X3 Pro функцию «микроскопа» с 60-кратным увеличением. Однако компания Huawei подняла планку еще выше, подав в 2021 году патентную заявку на свою разработку, которая предлагает более широкий спектр сценариев применения микроскопа.

Описываемая в патенте технология основана на использовании двух ключевых компонентов: обычной камеры и макрокамеры. Макрокамера обладает план-ахроматическим микрообъективом, обеспечивающим необходимое оптическое разрешение.

Принцип работы этой инновационной разработки сводится к следующим шагам:

1. Совершается обычный снимок с помощью обычной камеры, которая распознает сцены и категории объектов, такие как еда, руки или обеденный стол.

2. Далее переключаемся на режим микроскопа, используя микроскопическую камеру, чтобы сделать микроскопическую фотографию того же объекта, который был зафиксирован на предыдущем снимке. Режим микроскопа раскрывает микроскопическую информацию, показывающую тип и количество бактерий на объекте. Эта функция предоставляет ценную информацию о гигиене объекта.

3. Происходит анализ состояния здоровья объекта на основе информации из обычной камеры и микроскопической информации с микроскопической камеры. Этот шаг является решающим для точной оценки состояния здоровья объекта.

4. Предлагаются интеллектуальные подсказки, которые могут быть представлены с помощью текста, голоса, вибрации или индикаторов и детально описывать гигиенический статус объекта, а также предлагать рекомендации по его улучшению и применению соответствующих гигиенических мер и т. д.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо основной функциональности, Huawei в своем патенте описывает несколько сценариев применения данной технологии, таких как обеспечение безопасности пищевых продуктов, уход за кухонной техникой, оценка личной гигиены, обеспечение чистоты стола, проверка детских игрушек и мониторинг гигиены домашних животных. Данные примеры наглядно демонстрируют практическую применимость разработки компании Huawei в повседневной жизни.