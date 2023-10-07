Электрический Baby Lunar Cruiser «создан для покорения пересеченной местности на Земле и за ее пределами», утверждает Toyota.

Получив вдохновение от классического FJ40 Land Cruiser, электрический Moon Rover строится на модели Lunar Cruiser, над которой компания Toyota сотрудничает с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Хотя это лишь концепция, он безусловно является одним из самых впечатляющих электромобилей, который носит знак Toyota. Toyota взяла культовый и прочный дизайн 4x4 и добавила в него новые "футуристические возможности межпланетного исследовательского автомобиля". FJ40 когда-то был самым популярным автомобилем Toyota в США, известным своим надежным характеристикам и внедорожным испытаниям.

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Нет сомнений в том, что электрический Toyota Moon Cruiser заимствован у прочного и внедорожного 4x4, но создан для новой эпохи. Управление автомобилем осуществляется электродвигателями в колесах и джойстиками. Безвоздушные шины обеспечивают легкость и комфорт в движении. Этот автомобиль выглядит элегантно внутри, благодаря панорамному дисплею с дополненной реальностью на приборной панели.

Логотип "Toyota" спереди напоминает дизайн с концептуального электрического пикапа Nissan Surf-Out. Оборудование включает в себя полный набор камер и лидарных/радарных датчиков, а задняя дверь может раскрываться отдельно. Внутри автомобиля имеются панели MOLLE, которые расположены повсюду.

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Toyota не одна в автомобильной отрасли, занимающейся разработкой электрического Lunar Cruiser. Hyundai Motor приступила к разработке автономного вездехода в начале этого года. Nissan также объявила о своих планах создания лунного вездехода (LTV) для будущих миссий NASA на Луне. И другие компании не остаются в стороне, так как Venturi Astrolab строит марсоход FLEX на солнечной энергии, который будет отправлен в рамках предстоящей миссии SpaceX.