Apex Stealth представляет собой высокое качество, элегантность, неподвластный времени дизайн и технологические инновации.

Германская компания Alphacool представила свою новейшую разработку - металлический вентилятор Apex Stealth, сочетающий в себе невероятную производительность и практически бесшумную работу. Компания заявляет, что этот продукт отличается высоким качеством, элегантным дизайном, который устойчив к времени, и новейшими технологическими разработками. Благодаря применению запатентованной системы развязки, прочного металлического каркаса и инновационных роторов, вентилятор Apex Stealth является самым безшумным из всех представленных на рынке моделей при любой скорости работы.

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Разработчики предусмотрели полное отделение лопастей вентилятора, привода и его подвески от металлического каркаса. Благодаря специальной системе демпфирования, расположенной между каркасом и вентилятором, вибрации практически не ощущаются. Эта инновационная разработка была впервые представлена компанией Alphacool именно с вентилятором Apex. Своими возможностями данная серия вентиляторов может управляться в диапазоне от 400 до 2000 оборотов в минуту с помощью 4-контактного разъёма ШИМ, а модели с электроприводом могут работать со скоростью до 3000 оборотов в минуту. Несколько вентиляторов этой серии можно легко последовательно подключить. С целью аккуратного скрытия кабелей, рамка вентилятора спроектирована таким образом, чтобы она не мешала в углах системного блока.

Основные характеристики вентиляторов Apex Stealth включают:

Apex Stealth:

- Скорость работы: 400-2000 оборотов в минуту;

- Потребляемая мощность: 2,64 Вт;

- Воздушный поток: 76,81 кубический фут в минуту;

- Статическое давление воздуха: 3,88 мм H2O;

- Уровень шума: 24,6 децибел.





Apex Stealth+:

- Скорость работы: 400–3000 оборотов в минуту;

- Потребляемая мощность: 6,60 Вт;

- Воздушный поток: 116,89 кубический фут в минуту;

- Статическое давление воздуха: 6,22 мм H2O;

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- Уровень шума: 40,2 децибела.