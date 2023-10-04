По словам разработчиков, этот датчик способен быстро измерить как внешнюю температуру, так и температуру тела.

Сегодня в Нью-Йорке компания Google представила долгожданную последнюю ежегодную презентацию Made By Google 23: Keynote. Центр внимания на этом мероприятии заняли смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которых все так долго ждали. Однако кроме этого, Google порадовала своих пользователей еще одним новым устройством - датчиком температуры, встроенным в Pixel 8 Pro. Разработчики говорят, что этот датчик способен быстро и точно измерять как внешнюю температуру, так и температуру тела.

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Интересно отметить, что датчик температуры размещен на правой стороне модуля задней камеры в Pixel 8 Pro, а для его изготовления был использован компонент Melexis MLX90632 - специально созданный для измерения температуры.

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Приложение для контроля температуры, разработанное Google, предлагает простой способ получить информацию о температуре воздуха и тела. Для этого достаточно всего лишь нажать на кнопку измерение в специальном мобильном приложении. Google подчеркивает, что приложение прошло строгую проверку Службы по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и обеспечивает надежность и безопасность при измерении информации о температуре тела пользователей. Кроме того, данные о температуре тела будут сохраняться в приложении Fitbit, и в будущем планируется расширение возможностей этой функции.