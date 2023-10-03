Nissan представил концепцию электрического внедорожника Hyper Urban, дав представление о будущем дизайне и технологических предложениях.

Компания Nissan представила концепцию электрического внедорожника Hyper Urban, позволяя представить будущий дизайн и инновационные решения в сфере автомобильных технологий. С учетом растущего спроса на электромобили по всему миру, Nissan активно рассматривает перспективы разработки электрических моделей, стремясь укрепить свою лидирующую позицию в этой области. Недавно он представил новый концепт электрического спортивного хэтчбека и объявил о своих амбициозных планах стать полностью электрическим брендом в Европе к 2030 году.

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Hyper Urban - первая модель из серии концепций электромобилей Nissan EV, представленных в цифровом формате. Остальные концепты будут представлены поочередно перед японским автосалоном, который пройдет позднее в этом месяце. Каждая модель имеет уникальные черты, отражающие различные стили жизни и потребности. Серия концепций получила название Hyper, чтобы подчеркнуть стремление Nissan вызвать восторг и оживление. Первый концепт - электрический внедорожник Hyper Urban - выглядит словно сошедший со страниц научно-фантастического романа, однако производитель подчеркивает, что концепция отражает его будущий дизайн и технологические возможности.

Новый электрический кроссовер Nissan предназначен для городских и пригородных пользователей благодаря своему изысканному стилю и уникальному дизайну. Спортивный силуэт с прямыми углами и выразительными линиями придают ему особый характер. Массивные широкие колёса подчеркивают надежный и футуристический облик автомобиля. Новая концепция включает некоторые функции, такие как открывающиеся вверх двери и просторный салон, схожие с предыдущим концептом электрического хэтчбека. Интерьер разработан с учетом городской среды, с инновационной приборной панелью и настраиваемым дисплеем. Особенностью автомобиля являются складывающиеся передние сиденья, что позволяет создать комфортное пространство, похожее на "комнату". В концепции Hyper Urban предусмотрены дополнительные функции, такие как возможность использования автомобиля для питания дома (V2H), экономии энергии (V2G), а также интеллектуальная зарядка с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающая автоматическую зарядку транспортных средств и электроснабжение зданий.

Многие автопроизводители уже представили более совершенные электромобили, обладающие большим запасом хода и улучшенными техническими характеристиками. Чтобы оставаться актуальной и конкурентоспособной в ближайшем будущем, компании Nissan необходимо активнее развиваться и представлять настоящие, инновационные модели, а не виртуальные.