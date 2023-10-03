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СтарыйДед
HMD выпускает первый европейский телефон Nokia XR21 5G ограниченной серии
Новые аппараты были выпущены в ограниченной серии, всего было произведено 50 единиц, из которых 30 будут доступны для покупки на официальном сайте мобильных телефонов Nokia.

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Через полгода после анонса о переносе своих производственных операций в Европу, компания HMD Global представила первую партию мобильных телефонов Nokia XR21 5G, которые были произведены в Европе, а именно в Венгрии. Новые аппараты были выпущены в ограниченной серии, всего было произведено 50 единиц, из которых 30 будут доступны для покупки на официальном сайте мобильных телефонов Nokia. У каждого из этих аппаратов уникальный номер, который отмечен на задней крышке и сопровождается «номерным сертификатом». Планируется, что в будущем HMD Global выпустит еще 302 единицы мобильного телефона XR21 5G "Сделано в Европе" по цене 649 евро.

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Nokia XR21 5G оснащен рамкой из алюминиевого сплава и задней крышкой из поликарбоната, сертифицированной по военному стандарту MIL-STD-810H. Кроме того, у аппарата есть степень водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP69K, что позволяет телефону выдерживать струи горячей воды и удары водомета под высоким давлением. В сравнении с Nokia XR20, имеющей степень защиты IP68, XR21 более мощный.

По характеристикам, Nokia XR21 оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, ЖК-экраном размером 6,49 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Яркость экрана составляет 500 нит. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4800 мА*ч, а также поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт. Дополнительные функции, такие как беспроводная зарядка или зарядное устройство, не включены в комплект поставки. Однако компания HMD Global сообщила, что батарея XR21 способна продержаться на 60% дольше, чем у Nokia XR20, и выдержать 800 циклов зарядки и разрядки, при этом сохранив 80% своей емкости.

В части камер, задняя основная камера Nokia XR21 имеет разрешение 64 миллиона пикселей с диафрагмой f/1,79 и размером пикселя 0,7 микрона. Также имеется вторичная сверхширокоугольная камера на 8 миллионов пикселей и передняя селфи-камера на 16 миллионов пикселей.

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Также Nokia XR21 обладает рядом других функций, таких как разъем для наушников 3,5 мм, двойные стереодинамики, две физические клавиши быстрого доступа, боковое распознавание отпечатков пальцев, функция NFC, два слота для карт, поддержка eSIM и многое другое. Телефон поставляется с предустановленной Android 12 и обещает обновления операционной системы и исправления безопасности в течение четырех лет.

#смартфон #nokia #nokia xr21
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