Робот имеет две формы: «режим робота» и «режим транспортного средства». В режиме транспортного средства он может передвигаться со скоростью 10 километров в час.

Японская стартап-компания Tsubame Industries недавно разработала робота высотой 4,5 метра. Он имеет внешний вид, похожий на робота «Гандам», и оснащен 4 колесами. Вес достигает 3,5 тонны, а цена достигает 3 миллионов долларов США. Научное название этого робота — ARCHAX, вдохновленное археоптериксом. По имеющимся данным, этот робот оснащен кабиной, внутренний монитор может получать изображения с внешних камер, а водитель также может сам управлять им изнутри или посредством джойстика.

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Если этого недостаточно, чтобы удивиться, то стоит упомянуть, что этот робот имеет две формы: «режим робота» и «режим транспортного средства». В режиме транспортного средства он может передвигаться со скоростью 10 километров в час.

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25-летний генеральный директор нового стартапа Ре Ёсида сказал, что Япония очень хороша в анимации, играх, роботах и автомобилях, поэтому он и решил создать продукт, сочетающий в себе все эти элементы. Ему хотелось создать что-то, что заставит людей сразу подумать: «Это сделано в Японии». Ёсида планирует сделать и продать пять единиц таких роботов богатым любителям роботов. А также он надеется, что однажды его творение будет использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий или в аэрокосмической промышленности.