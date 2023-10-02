По сообщению российских новостей, Государственная Дума РФ закупила 1800 отечественных лицензий, которые, аналогичны операционной системе Windows.

Недавно Microsoft объявила о прекращении продления лицензий для российских компаний после 30 сентября, что вызвало значительный резонанс в России. В результате этого решения, продажи новых продуктов и услуг Microsoft были приостановлены, а также многие другие аспекты их бизнеса в стране. Однако, по последним новостям, Государственная Дума РФ приняла решение закупить 1800 лицензий отечественного производства, которые предположительно аналогичны привычной ОС Windows. Станислав Дарчинов, технический директор лицензионного поставщика Step Logic, подтвердил замену операционок и офисных пакетов Office аналогичными отечественными продуктами. Госдума вместо Windows решила приобрести Astra Linux, а пакет программ "Мойофис" Заменил уже привычный Microsoft Office. Эти продукты являются постоянными лицензиями и имеют право на получение обновлений в течение последующих трёх лет.

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Согласно информации, опубликованной на Российском портале госзакупок, стоимость закупки Госдумы составила примерно 52,5 миллиона рублей. Из этой суммы около 23,1 миллиона рублей было потрачено на приобретение 1800 лицензий "Мойофис", а 29,3 миллиона рублей — на лицензии Astra Linux. Интересно отметить, что на этот тендер была получена только одна заявка от Step Logic, что подчеркивает их репутацию и доверие со стороны Госдумы.

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Это решение Госдумы является частью стратегии по обеспечению информационной безопасности и суверенитета России. Замена зарубежных программ на отечественные аналоги позволит контролировать и защищать конфиденциальные данные, снизить зависимость от иностранных технологий и обеспечить безопасность государственных структур. Таким образом, российская Госдума приняла решение приобрести отечественные программные продукты, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет информационных систем страны. Этот шаг также способствует развитию отечественной IT-индустрии и позволяет России стать более независимой в сфере информационных технологий.