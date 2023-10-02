Блок питания имеет простой полностью черный дизайн, имеет золотой сертификат 80PLUS и многое другое.

Xianma выпустила полномодульный блок питания серии Black Hole ATX3.0 Gold medal, доступный в версиях мощностью 750/850/1000/1200 Вт. Блок питания имеет простой полностью черный дизайн, имеет золотой сертификат 80PLUS, поддерживает спецификации ATX3.0, имеет интерфейс 12VHPWR и может использоваться с видеокартами серии RTX 40.

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Преимуществом этого блока питания является снижение уровня шума. Он оснащен 14-сантиметровым вентилятором FDB + интеллектуальным вентилятором ECO и двойным контролем нагрузки и температуры. Размеры этого источника питания составляют 150x150x86 мм. Он имеет модульную конструкцию. Интерфейсы выполнены в разных цветах, чтобы пользователи могли их различать. Он поддерживает напряжение 100-240 В, защиту от перенапряжений и имеет 10-летнюю гарантию.

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Модульный блок питания Xianma Black Hole Series ATX3.0 Gold Medal уже поступил в продажу на платформе электронной коммерции в Китае. Список цен и параметров на данный момент следующий: Black Hole 750 Вт по цене 599 юаней, Black Hole 850 Вт по цене 699 юаней, Black Hole мощностью 1000 Вт по цене 799 юаней, Black Hole 1200 Вт по цене 899 юаней (~8 000, 9 400, 10 700, 12 000 рублей соответственно).