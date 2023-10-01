Oppo выпустила свой первый планшет под названием Oppo Pad ещё в феврале 2022 года, затем представила Oppo Pad Air и Oppo Pad 2, а теперь выпустит новый планшет Oppo Pad Neo

Oppo, один из ведущих китайских брендов, продолжает расширять свою линейку планшетов с выпуском новой модели, получившей название Oppo Pad Neo. Этот планшет был зарегистрирован на таиландском сайте сертификации "NBTC", что говорит о его скором появлении на прилавках магазинов.

реклама

Oppo Pad Neo будет четвертым планшетом в линейке Oppo Pad, присоединившись к уже выпущенным ранее моделям. Этими моделями являются Pad, Pad 2 и Pad Air. Ожидается, что Oppo Pad Neo станет более доступным вариантом в линейке планшетов Oppo.

Важно отметить тот факт, что Oppo Pad Neo будет первым планшетом Oppo, который будет поддерживать сотовую связь LTE. Это значит, что пользователи смогут наслаждаться подключением к интернету в любое время и в любом месте, используя планшеты Oppo Pad Neo.

Также стоит отметить, что номер модели Oppo Pad Neo, OPD2303, очень похож на номера моделей будущего планшета OnePlus Pad Go, OPD2304 и OPD2305. Это указывает на то, что Oppo Pad Neo и OnePlus Pad Go могут быть переименованными версиями друг друга. Это не является сюрпризом, учитывая, что Oppo Pad и Oppo Pad 2 также являются переименованными версиями друг друга. Такие практики распространены среди мобильных производителей, чтобы адаптировать продукты под разные рынки и бренды.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ожидается, что подробная информация о Oppo Pad Neo станет доступна, когда планшет появится на других сертификационных сайтах.