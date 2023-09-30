Кажется вероятным, что в ближайшее время от компаний поступит совместное объявление о переходе на NACS.

На "Reddit" появился пост с изображением, показывающий, что Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6, Genesis GV60 (Genesis — подразделение Hyundai) и Kia EV9 заряжаются от Tesla Supercharger. Засняли их на зарядной станции в Сан-Клементе, которая по стандартам Южной Калифорнии является зарядной станцией с довольно низкой интенсивностью движения. Автомобили заняли старые зарядные станции v2, вероятно для того, чтобы им не пришлось ждать зарядки других автомобилей и для эстетического фона. Данный факт привел к предположениям о том, что бренды могут объявить о совместном переходе на зарядный разъем Tesla NACS. NACS захватывает мир зарядных устройств с тех пор, как Ford объявил о переходе на этот разъем еще в мае. Вскоре после этого GM сделала такое же заявление, и с тех пор к нему присоединились многие другие производители.

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Однако до сих пор корейские автопроизводители не делали подобного заявления. У Hyundai и Kia сложные отношения: Hyundai владеет примерно третью акций Kia, а Kia владеет значительной долей ключевых поставщиков Hyundai. Таким образом, они в конечном итоге продают много похожих автомобилей, особенно электромобилей, которые существуют на общих платформах (Ioniq 5/EV6 и Ioniq 7/EV9 находятся на общей платформе E-GMP). Эта платформа известна своей способностью быстрой зарядки, а благодаря эффективности, быстрой скорости зарядки и широкой кривой зарядки она может быть самой быстрой зарядкой из имеющихся прямо сейчас. Но проблема в том, что он использует зарядку SAE CCS, которая не так хороша, как сеть Tesla. Дело даже не в оборудовании, а скорее потому, что расположение Supercharger у Tesla в целом лучше.

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Если бы автомобили на превосходной платформе E-GMP от Hyundai/Kia перешли к простой в использовании, повсеместной и быстрой сети зарядки, то данные электромобили стали более популярными. Но после поста Hyundai и Kia попросили прокомментировать данную фотографию. На это Hyundai ответила, что они всегда оценивают доступные технологические решения, которые могут улучшить качество обслуживания клиентов, но на данный момент им нечего анонсировать.