Звезда Мессье 87, расположенная на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли в настоящее время вращается и будет периодически раскачиваться вверх и вниз каждые 11 лет с амплитудой около 10 градусов.





В 2019 году первая в истории фотография черной дыры потрясла научное сообщество. Это событие привлекло внимание миллионов людей по всему миру и открыло новую главу в изучении космических тайн. Звезда Мессье 87, показанная на изображении, находится на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли. С тех пор астрономы продолжают наблюдать за черной дырой M87, и их упорство привело к захватывающим новым открытиям. После 22 лет наблюдений они пришли к выводу, что черная дыра вращается и периодически раскачивается вверх и вниз каждые 11 лет с амплитудой около 10 градусов.

реклама

Это открытие подтверждает теорию относительности Альберта Эйнштейна и еще раз доказывает точность его прогнозов. Оказывается, что черные дыры не только поглощают материю, но и проявляют динамическое поведение, включая периодические колебания. Во время качания черной дыры наружу выбрасывается определенное количество плазмы. Эти струи формируются, когда черная дыра поглощает большое количество пыли и газа. Это новое явление добавляет сложности при изучении черных дыр и их взаимодействия с окружающей средой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Это открытие имеет огромное значение для нашего понимания космоса и его эволюции. Черные дыры являются одними из самых загадочных и мощных объектов во Вселенной, и каждое новое открытие приближает человечество к разгадке их тайн. Это исследование является важным шагом в стремлении расширить границы знания о Вселенной и ее таинственных феноменах.