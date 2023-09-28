Эта гарнитура оснащена электретным микрофоном диаметром 9,9 мм, который обеспечивает более высокий уровень звукового давления, более широкий отклик и меньший уровень шума.

Сегодня компания Bayer объявила о выпуске первой беспроводной игровой гарнитуры серии MMX — MMX200, доступной в черном и сером цветах по цене 1999 юаней (~26 500 рублей).

Специально разработанные для геймеров встроенные 40-мм студийные динамики обеспечивают четкое и всестороннее звучание. Они используют специальные драйверы для обеспечения полнополосного профессионального звука. Гарнитура оснащена встроенным процессором DSP для улучшения детализации игр. Точная локализация звука в игре позволяет погружаться в игровой процесс и обогащает игровой мир, делая его еще более реалистичным благодаря отличительным звуковым профилям.

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Еще одной изюминкой MMX 200 является микрофон Meta Voice, который выводит передачу голоса на новый уровень. Благодаря 9,9-миллиметровому корпусу голоса звучат реалистично и естественно, в то время как посторонние шумы эффективно подавляются. Кроме того, гибкий микрофон Meta Voice беспроводной гарнитуры MMX 200 является съемным. Это гарантирует, что он не будет мешать пользователю при просмотре видео или прослушивании музыки. Однако в течение этого времени все еще можно совершать звонки, поскольку встроенные микрофоны в MMX 200 активируются при отключении микрофона Meta Voice, что позволяет пользователям оставаться на связи в любое время. Эта функция делает MMX 200 идеальным устройством в любой момент.

MMX 200 можно легко и точно управлять с помощью колесика управления, которое позволяет регулировать громкость без прерывания игрового процесса. Кроме того, колесико управления управляет функцией отключения звука и расширенным режимом. Переключатель Meta Link облегчает плавное переключение между режимом Bluetooth, режимом низкой задержки и гибридным режимом для оптимального беспроводного подключения в любой ситуации. Новаторская технология Meta Link Connect обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение, которое устанавливает новые стандарты в игровом мире. Более того, расширенный режим MMX 200 обеспечивает уникальный игровой опыт за счет смешивания окружающих звуков со звуком в игре. Микрофоны расширенного режима в обеих амбушюрах улавливают окружающую среду, повышая осведомленность об окружающей среде

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В остальном эта гарнитура поддерживает Bluetooth 5.3 и может обеспечить до 50 часов работы во время игр, а время воспроизведения микрофона + гарнитуры составляет около 35 часов.