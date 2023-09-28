В подарок также входят 6 лунных пирожных, чайники, пиалы для чая, заварка и множество других атрибутов этого праздника.

Завтра состоится традиционный китайский праздник середины осени, который также является днем воссоединения. Многие компании отправят своим сотрудникам какие-нибудь подарки. Недавно подарки к фестивалю середины осени, размещенные многими сотрудниками Huawei в интернете, вызывают большую зависть, потому что в них есть мобильный телефон Huawei Mate60. Судя по фотографиям, размещенным сотрудниками Huawei в социальных сетях, подарки на праздник середины осени, которые они получили, были очень богатыми. Но мобильный телефон Huawei Mate60, является одним из самых привлекательных среди них. Ведь он является последней флагманской моделью Huawei. В настоящее время телефон очень популярен на рынке.

В дополнение к мобильному телефону Huawei Mate60 в этот подарок на праздник середины осени также входят 6 лунных пирожных, чайники, пиалы для чая, заварка и т.д. Это традиционные продукты и предметы для фестиваля середины осени, который означает воссоединение и благословение.

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Некоторые сотрудники Huawei сообщили, что на этот раз Huawei Mate60 получат не все сотрудники сразу. Одна партия будет распространена до фестиваля середины осени, а следующая партия будет распространена в декабре этого года.

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Всего в серии Huawei Mate60 представлено четыре мобильных телефона, а именно стандартная версия, Pro, Pro+ и RS Extraordinary Master, по цене от 5 499 до 12 999 юаней. В настоящее время продажи мобильных телефонов Huawei Mate60 находятся на относительно высоком уровне. Ранее источники в цепочке поставок сообщали, что Huawei Mate60 Pro увеличил заказы с 15 до 17 миллионов единиц. По данным "IT Times" со ссылкой на отраслевые источники, поставки Huawei Mate60 Pro и Mate60 Pro + были увеличены до 20 миллионов единиц.