Генеральный директор Lucid Питер Роулинсон заявил что они рады войти в историю Саудовской Аравии, открыв первый в стране завод по производству электромобилей.

Lucid Motors официально открыла первый в истории завод по производству электромобилей в Саудовской Аравии. Производитель электромобилей объявил сегодня, что завод будет производить автомобили Lucid Air для страны и экспортировать их на зарубежные рынки.

Получив на прошлой неделе лицензию на начало производства в Саудовской Аравии, Lucid решила сразу официально открыть двери первого завода по производству автомобилей в стране. Второй завод передового производства Lucid (AMP-2) и первый международный завод будут производить электрические модели не только для Саудовской Аравии, но и для других зарубежных рынков.

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Новый завод по производству электромобилей расположен в одном из «экономических мегаполисов» Саудовской Аравии. В апреле Саудовская Аравия запустила четыре новые специальные экономические зоны (СЭЗ). Эти СЭЗ предлагают такие стимулы, как более низкие ставки корпоративного налога, безналоговый импорт оборудования и сырья, доступ к рабочей силе и многое другое. Новый завод Lucid получил значительную поддержку со стороны правительства Саудовской Аравии, поскольку ожидается, что он сыграет ключевую роль в миссии страны по диверсификации своей экономики. Расположенное на берегу Красного моря, это место обеспечивает доступ к зарубежным рынкам, через этот регион проходит 13% мировой торговли. В рамках своего «Будущее Саудовской Аравии 2030» Королевство надеется увеличить долю не нефтяного ВВП примерно с 16% в настоящее время до 50% к концу десятилетия.

Новый завод по производству электромобилей Lucid (AMP-2) уже приступил к полуразборной (SKD) сборке и, как ожидается, на первом этапе будет производить 5000 автомобилей в год. Первоначально Lucid будет собирать электрические седаны Air, предварительно построенные на своем заводе AMP-1 в Каса-Гранде, штат Аризона.

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В прошлом году Lucid объявила о сделке с правительством Саудовской Аравии о покупке до 100 000 электромобилей в течение 10 лет. Первоначально страна обязалась купить 50 000 штук с возможностью покупки еще 50 000 в течение того же периода.