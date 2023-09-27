Valve была оштрафована на 1,6 миллиона евро и подала аппеляцию в Европейский суд, но аппеляция была отклонена.

Европейский суд отклонил апелляцию Valve и оставил в силе антимонопольные штрафы против нее и нескольких других издателей игр. Эти компании ранее были запрещены за внедрение геоблокировки в странах ЕС. Было установлено, что они нарушили единые правила рынка ЕС.

Региональная блокировка означает тот факт, что некоторые издатели игр продают коды активации игр для ПК в определенных странах ЕС, которые можно использовать только в этой стране, чтобы помешать потребителям воспользоваться более низкими ценами на игры в этих странах для покупки игр с помощью некоторых технических средств. Эта практика подверглась критике Европейская комиссия считает, что она ограничивает выбор потребителей.

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Антимонопольное расследование региональной блокировки Европейской комиссией началось ещё в апреле 2019 года с участием нескольких крупных издателей игр, включая Valve, Focus Home Interactive, ZeniMax, Bandai Namco, Capcom и Koch Media. В 2021 году эти компании были оштрафованы. Среди них Valve была оштрафована на 1,6 миллиона евро, ZeniMax была оштрафована на 1,6 миллиона евро, Focus Home Interactive была оштрафована на 2,8 миллиона евро, а Capcom и Bandai Namco были оштрафованы на сумму менее 400 000 евро.

В то время Valve подала апелляцию на антимонопольное решение ЕС, утверждая, что правообладатели должны иметь право взимать разные цены в разных регионах. Однако на этой неделе Европейский суд отклонил апелляцию Valve, заявив, что правообладатели не могут использовать закон об авторском праве для ценовой дискриминации или создания «искусственных различий в ценах» в разных странах.

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Пока неясно, подаст ли Valve еще раз апелляцию и передаст ли дело в суд более высокой инстанции.