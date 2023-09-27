В интернете поделились изображением телефона Xiaomi Mi 14 Pro со всех сторон в высоком разрешении вместе с силиконовым защитным чехлом

В последних новостях из мира технологий иностранный источник «TechGoing» поделился эксклюзивными изображениями о грядущем смартфоне Xiaomi Mi 14 Pro. Эти утечки предоставили нам подробный взгляд на дизайн и некоторые особенности этого устройства.

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На первый взгляд Xiaomi Mi 14 Pro продолжает использовать квадратный дизайн острова на задней панели, в котором размещены три камеры и одна светодиодная вспышка.

Однако на этот раз можно заметить некоторые интересные изменения. В правом верхнем углу на виде сверху находятся три точки контакта с датчика, которые предположительно могут быть использованы для подключения светодиодной вспышки или внешних брендов, таких как Leica. Это открывает новые возможности для фотографии и видеосъемки, позволяя пользователям расширить свои творческие горизонты.

На левой стороне корпуса ничего нет. Перейдя на правую сторону устройства, видны клавиши регулировки громкости и клавиша включения. Однако на сей раз Xiaomi решила добавить еще одну загадку, разместив две точки контакта внизу смартфона. На данный момент их назначение остается неизвестным, и можно только предполагать, какие функции они могут предложить.

Интересно отметить, что «TechGoing» уже удалила эту статью с их веб-сайта. Тем не менее, благодаря кэшу страницы, все еще есть доступ к данной информации, которую они предоставили. Это вызывает дополнительный интерес и вопросы о том, почему статья была удалена. Может быть, Xiaomi решила сохранить некоторые секреты до официального анонса, чтобы удивить своих поклонников.

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«TechGoing» ранее сообщал о новостях, связанных с моделью Pixel 7 Pro, и их информация оказалась точной. Это позволяет нам доверять их источникам и надеяться, что утечки о Xiaomi Mi 14 Pro также будут подтверждены.