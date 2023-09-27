В сети появились высококачественные изображения Pixel 8 и 8 Pro, которые позволяют рассмотреть устройства внимательнее

Появление Pixel 8 и 8 Pro уже не за горами, но это не мешает Google опубликовать больше фотографий устройства. Последняя партия изображений дает больше представлений о будущих флагманах на базе Tensor G3, которые мы когда-либо видели.

Pixel 8 и 8 Pro — третье поколение новых телефонов Google Pixel. Это означает, что многие концепции, дебютировавшие в Pixel 6, получают обновления и усовершенствования, даже если это означает повышение цен. Тем не менее, серия Pixel 8 является довольно интересной.

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Несколько изображений из последней рекламы Pixel 8 и 8 Pro появились в сети, что дает возможность получше рассмотреть устройства вблизи. Как уже упоминалось ранее, Pixel 8 Pro выйдет в новой цветовой гамме — небесно-голубой, а Pixel 8 возродит коралловый цвет под названием "Peony Rose". На изображениях ниже показан вариант небесно-голубого во всей красе.

Панель камеры полностью видна на каждом снимке Pixel 8 Pro. В Pro присутствует основной датчик на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 48 МП. Для телефотосъемки предусмотрен еще один датчик на 48 МП. Pixel 8 будет оснащен той же камерой на 50 МП со сверхширокоугольным объективом на 12 МП.

Камера также станет одним из главных преимуществ Pixel 8 и 8 Pro. Ручное управление для фотографов, желающих получить более подробную информацию, будет добавлено в основное приложение камеры, а также вызывающая разногласия функция искусственного интеллекта, которая меняет лица для получения наилучших групповых фотографий.

Одно из изображений выше позволяет хорошо рассмотреть официальный чехол Pixel от Google. Он практически идеально вписывается в небесно-голубой телефон на изображении.

Больше ничего нельзя почерпнуть из фотографий Pixel 8, кроме очевидного продолжения глянцевой металлической панели камеры и включения двухцветной вспышки на Pixel 8 Pro.

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По слухам, каждое устройство будет поставляться с семилетними обновлениями Android, что превосходит предыдущие телефоны Samsung. Каждое устройство также будет немного дороже, чем предыдущее поколение.