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СтарыйДед
Mercedes-Benz запускает систему оплаты по отпечаткам пальцев не выходя из автомобиля
Новая платежная система позволяет водителям оплачивать топливо и другие товары с помощью датчика отпечатков пальцев.

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Mercedes-Benz запустил новую платежную систему, которая позволяет водителям оплачивать топливо и другие товары с помощью датчика отпечатков пальцев.

Хотя датчики отпечатков пальцев не являются новой технологией в автомобилях, Mercedes-Benz заявляет, что это первая автомобильная платежная система. Система под названием Mercedes Pay+ была разработана в партнерстве с Mastercard и позволяет водителям быстро оплачивать различные товары с помощью безопасной биометрической двухфакторной аутентификации.

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Автомобили Mercedes-Benz, оснащенные информационно-развлекательной системой MBUX, начиная с 2020 года, могут использовать эту систему, а на другие автомобили опционально можно установить этот датчик дополнительно. Первоначально система будет поддерживать только более 3600 заправочных станций в Германии, но Mercedes-Benz заявляет, что в будущем она расширится и на другие европейские рынки.

Система работает путем автоматического подключения к подключенной заправочной станции, где система автоматически рассчитывает максимальную общую стоимость на основе текущих цен на топливо и количества топлива, которое необходимо заправить в бак. Как только водитель заправит бак, он сможет вернуться в машину и оплатить с помощью датчика отпечатков пальцев, а система также отправит водителю квитанцию об оплате.

По данным немецкой компании "GfK", проводящей различные исследования, в Mercedes-Benz заявили, что примерно 50% автовладельцев в возрасте 18-39 лет заказывают и оплачивают всевозможные товары и услуги непосредственно через информационно-развлекательный дисплей. Похоже, что в будущем система также может поддерживать зарядку электромобилей, поскольку то же исследование показало, что 60% людей будут платить за топливо или зарядку электромобилей непосредственно через свой автомобиль.

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Хоть эта система и является первой в автомобиле, позволяющей водителям осуществлять платежи в автомобиле, автопроизводитель не первый, кто использует датчики отпечатков пальцев. Еще в 2002 году Audi A8 предлагала датчик отпечатков пальцев, с помощью которого можно было завести автомобиль. Citroen C6 Pallas 2008 года также оснащен датчиком отпечатков пальцев, который можно использовать для проверки электронной почты. В 2018 году Bentley представила безопасные биометрические контейнеры для хранения вещей в моделях Bentley Bentayga и Mulliner, а Hyundai Santa Fe также предлагает разблокировку по отпечатку пальца в китайских моделях.

#mercedes-benz #mercedes #отпечатки пальцев #mercedes-benz eactros longhaul #mercedes-benz trucks #датчик отпечатков пальцев
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