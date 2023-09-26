Xiaomi Smart Band 8 Active будет более легкой моделью по сравнению с Xiaomi Smart Band 8, предлагаемой по более доступной цене.

Как уже известно Xiaomi планирует провести сегодня пресс-конференцию в Берлине в 15:00 по московскому времени, чтобы представить такие устройства, как смартфон Xiaomi 13T и смарт-часы Xiaomi Mi Band 8. Xiaomi уже выпустила Mi Band 8 в Китае в апреле этого года, но на этом мероприятии она представит более удобную для пользователя версию Mi Band 8 Active.

Судя по представленным рендерам, Xiaomi Mi Band 8 Active использует 1,47-дюймовый TFT-экран с разрешением 172 x 320 пикселей, пиковой яркостью 500 нит и плотностью пикселей 247 PPI.

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Говоря о технических характеристиках, эти часы оснащены 192 КБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти. Они поддерживают водонепроницаемость 5 атм и могут работать на глубине 50 метров. Ремешок изготовлен из материала ТПУ (эластомер со свойствами пластмассы и каучука). Сам ремешок весит 26,4 грамма и имеет толщину 9,99 мм. Что касается подключения, Xiaomi Mi Band 8 Active поддерживает Bluetooth 5.1, 3-осевой акселерометр и датчик сердечного ритма PPG, обеспечивая различные функции мониторинга здоровья, включая отслеживание сна и измерение SpO2.

Xiaomi Smart Band 8 Active будут оснащены аккумулятором емкостью 210 мА*ч, которого при полной зарядке хватит на 14 дней. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Xiaomi Smart Band 8 Active совместимы с Mi Fitness (Xiaomi Wear) и предоставляет более 50 режимов тренировок, включая 10 профессиональных, а также доступ к более чем 100 заставок для экрана.

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Цена Xiaomi Smart Band 8 Active на европейском рынке составляет 40 евро, а цена Xiaomi Mi Smart Band 8 — 50 евро.