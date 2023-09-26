Nokia в понедельник заявила, что лаборатория укрепит существующие отношения с Dell и HPE.

По сообщению зарубежных СМИ "ET Telecom", Nokia объявила, что создаст в Дубае лабораторию открытых инноваций с целью продвижения технологических инноваций на Ближнем Востоке и в Африке, а также ускорения внедрения новых технологий, таких как AI и ML (искусственный интеллект и машинное обучение) в области автоматизации и оптимизации сетей.

Сообщается, что новая лаборатория будет сосредоточена на трех важных областях, которые принесут практическую пользу операторам и предприятиям.

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Во-первых, Nokia утверждает, что ее решение AnyRAN поможет превратить облачную RAN (сеть радиодоступа 5G) в решение, которое можно использовать параллельно со специально созданной RAN для обеспечения стабильной производительности.

Во-вторых, в лаборатории будут продемонстрированы варианты использования Индустрии 4.0 на основе лидирующей на рынке платформы Nokia MX Industrial Edge (MXIE), которая поможет предприятиям ускорить переход к Индустрии 4.0 в регионе.

А в-третьих, Nokia стремится ускорить применение решений искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации и оптимизации сетей. В этой лаборатории будет продемонстрировано и применено портфеля решений Nokia MantaRay для интеллектуального управления и автоматизации сетей.

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Микко Лаванти, старший вице-президент Nokia, скачал, что они рады запустить эту лабораторию открытых инноваций в регионе Ближнего Востока и Африки, подтверждая приверженность работе с такими партнерами, как Dell и HP, в ключевых технологических областях будущего. И это сотрудничество ускорит внедрение новых технологий в данном регионе. Они могут помочь предприятиям повысить эффективность и производительность сети и открыть новые возможности.