Данная мышь поддерживает частоту опроса 1000 Гц и имеет задержку 1 мс, а время автономной работы до 80 часов.

Сегодня была выпущена еще одна компьютерная мышь для бюджетного сегмента. Новая трехрежимная беспроводная игровую мышь Thor ML602 будет продаваться с начальной ценой 179 юаней (~2 400 рублей).

реклама

Эта мышь имеет симметричный дизайн, что предоставляет возможность пользоваться ей как правшам, так и левшам. Доступна пока только в двух цветовых решениях: черном и белом цветах. Весит она около 64 г, имеет независимые левую и правую кнопки, а её габариты составляют 126,63/63,8/39,8 мм в длину, ширину и высоту соотвественно.

Thor ML602 оснащена датчиком PAW 3395, микропереключателем Huanuo Blue powder point, поддерживает частоту опроса 1000 Гц и имеет задержку 1 мс. Кроме того, мышь поддерживает трехрежимное соединение проводное/2,4 ГГц/Bluetooth, обеспечивает время автономной работы до 80 часов и имеет встроенную литиевую батарею емкостью 400 мА*ч.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

У Thor ML602 можно настраивать кнопки, индикаторы и т. д. Из интерфейса программного обеспечения было обнаружено, что пользовательская программа этой мыши представляет собой дизайн обычной общедоступной версии, а колесо прокрутки и боковые кнопки также чем-то похожи на Red Dragon G62. Не исключено, что это аналогичная схема.