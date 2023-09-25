Закрытое бета-тестирование запустится в конце года и доступно для предзаказа на официальном сайте игры.

Российская студия Battlestate Games приняла участие в TOKYO GAME SHOW 2023. И там они анонсировали 9-минутную демонстрацию разработанного ею хардкорного шутера Escape from Tarkov: Arena в режиме реального времени.

Судя по геймплею, игрокам нужно будет выйграть 5 раундов, чтобы победить. В игре будут четыре основные роли, а именно штурм, ближний бой, разведка и снайпер. Также уже известны четыре ранее опубликованные карты аналогичные основной игре: Аэродром, Лесопилка, Экватор и Бухта-5 (Air Pit, Sawmill, Bowl, Equator и Bay-5). На самом деле карты выглядят довольно знакомыми. Лесопилка выглядит как лесной склад карты Лес. Бухта-5 - карта, основанная на несколько карт грузовых складов, в то время как Экватор выглядит как перепроектированная Таможня, а Аэродром находится в терминале аэропорта.

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Игроки, купившие Dark Edge Edition «Escape from Tarkov», смогут получить игру бесплатно и первыми испытать закрытое бета-тестирование. В игре есть те же уровни и навыки, что и в «Escape from Tarkov», но есть уникальные режимы PvP и PvE, а также ускоренная система ранжирования.

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Закрытое тестирование будет запущено в конце 2023 года. Для тестирования сейчас на официальном сайте открыты предзаказы по цене 1300 рублей.