После последнего обновления клиента Steam, в нём начали появляться некоторые специфичные для VR строки.

Valve — компания, известная своей загадочностью. Будь то в области игр или виртуальной реальности (VR), компания редко раскрывает свои планы развития. Однако, строчки кода клиента Steam намекают на то, что компания тайно работает над долгожданной автономной VR-гарнитурой.

Технический аналитик и эксперт по анализу данных Steam Брэд Линч обнаружил, что после последнего обновления клиента Steam, в нём начали появляться некоторые специфичные для VR строки, связанные с батареями, что, похоже, подтверждает слухи о том, что Valve в настоящее время готовит платформу для какой-то автономной VR-гарнитуры. Также упоминается, что в VR-часть клиента Steam были добавлены некоторые новые элементы пользовательского интерфейса, значки и анимация, которых не должно быть для конкурирующих гарнитур.

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В то же время Национальное агентство радиоисследований Южной Кореи (RAA) также недавно сертифицировало некое беспроводное устройство с низким энергопотреблением от Valve. Неясно, является ли это устройство на самом деле автономной VR-гарнитурой, поскольку в сертификации радиосвязи упоминается только использование беспроводного диапазона 5 ГГц.

Valve публично не объявляла о разработке автономной VR-гарнитуры, но на фоне растущей конкуренции со стороны Apple компания, скорее всего, поделится информацией в 2024 году. Valve Index по праву считается лучшей гарнитурой для ПК VR, обладающей превосходным качеством, производительностью и комфортом.

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В начале 2022 года руководитель Valve Гейб Ньюэлл назвал свою портативную консоль Steam Deck ступенью к автономному оборудованию виртуальной реальности. А также заявил, что Steam Deck представляет собой высокопроизводительное устройство с возможностью работы от аккумулятора, которое можно использовать для приложений виртуальной реальности.