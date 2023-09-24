реклама
До полноценного запуска новых продуктов Huawei осталось всего около 24 часов. Буквально сегодня днем блогер @Wangzai опубликовал краткое описание конференции. В нем говорилось, что мобильные телефоны не будут выпущены завтра, и ожидается, что основное внимание будет уделено “новым брендам” и “умным автомобилям”.
реклама
Список устройств, которые завтра будут представлены выглядит следующим образом：
- Huawei MatePad Pro 13,2 дюйма;
- Новый бренд;
- Huawei Smart Screen V5 Pro;
- Умные часы Huawei WATCH GT 4 Smart Watch;
- Гарнитура Huawei FreeBuds Pro 3;
- Умные очки Huawei 2;
- Маршрутизатор Huawei BE3 Pro;
- Умный автомобиль.
Самое интересное, что цена 13,2-дюймового флагманского планшета Huawei MatePad Pro была объявлена ещё вчера. На вариант 12G + 256G она составляет 4999 юаней (~66 000 рублей), и его можно выбрать в трех цветах: зелёный, белый и чёрный. Планшет впервые поддерживает технологию Star Flash, и соединение с новым поколением Huawei M-Pencil стало более быстрым и стабильным. И есть вероятность того, что он будет доступен только для Китая.
Пока не ясно, что имеется ввиду под «новый бренд», но строка «умный автомобиль» более-менее очевидная. Скорее всего, речь идёт об одном из двух автомобилей. Этими вариантами являются Wenjie M9 и Zhijie S7. На обе модели умных автомобилей подали заявку в Министерство промышленности и информационных технологий, и они будут выпущены в этом квартале.