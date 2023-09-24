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СтарыйДед
Представлены параметры нового телевизора Huawei Smart Screen V5 Pro 85/98 с 24 Мп камерой
Huawei недавно объявила о запуске Huawei Smart Screen V5 Pro на осенней конференции по запуску новых продуктов, которая состоится 25 сентября.

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Компания Huawei продолжает удивлять своих поклонников инновационными продуктами, и на этот раз она готовится представить новую серию телевизоров Huawei Smart Screen V5 Pro. Официальное объявление ожидается на осенней конференции по запуску новых продуктов, которая пройдет 25 сентября. Однако блоггер @Uncle уже поделился некоторыми подробностями о конфигурации и цене этой новой серии телевизоров.

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Один из главных аргументов в пользу Huawei Smart Screen V5 Pro - это его внушительный размер. Покупатели смогут выбрать модель с диагональю 85 или 98 дюймов, что позволит им окунуться в уникальный мир развлечений прямо у себя дома. Однако, как всегда, Huawei не только следит за внешним видом своих продуктов, но и обращает внимание на их технические характеристики.

Технические характеристики Huawei Smart Screen V5 Pro впечатляют. Телевизоры этой серии оснащены панелями Super MiniLED, которые обеспечивают высокое разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц. Благодаря этому пользователи смогут наслаждаться четкими и плавными изображениями без мерцания.

Внутри Huawei Smart Screen V5 Pro установлен мощный 8-ядерный процессор Tianqiong A73, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Телевизоры также оснащены 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ дискового пространства, что позволяет хранить большое количество контента и запускать приложения без задержек.

Однако Huawei Smart Screen V5 Pro не только обладает впечатляющими графическими возможностями, но и предлагает уникальные функции. Например, он оснащен магнитной 24-мегапиксельной камерой, которая позволяет пользователям проводить видеовызовы с высоким качеством изображения. А с мощной аудиосистемой мощностью 110 Вт звук становится еще более реалистичным и погружающим.

Освещение играет важную роль в создании качественного изображения на телевизоре, и Huawei Smart Screen V5 Pro не оставляет в этом плане желать лучшего. Модель с диагональю 85 дюймов имеет 576-зонную подсветку, а модель с диагональю 98 дюймов - 1008-зонную подсветку. Благодаря этому, яркость на телевизоре с диагональю 85 дюймов составляет 1600 нит, а на модели с диагональю 98 дюймов - 2000 нит. Это обеспечивает яркие и четкие цвета, делая просмотр контента еще более захватывающим.

Как уже упоминалось, Huawei Smart Screen V5 Pro будет доступен по цене, начиная от 22 999 юаней (~300 000 рублей) для модели с диагональю 85 дюймов и от 34 999 юаней (~460 000 рублей) для модели с диагональю 98 дюймов. Несомненно, эти телевизоры будут доступны только тем, кто ценит качество, инновации и непревзойденный опыт просмотра.

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Осенняя конференция Huawei будет также представлять другие продукты, включая серию мобильных телефонов Mate60, новую серию Watch GT4, планшеты Huawei, наушники Huawei, умные экраны Huawei и многое другое. Huawei продолжает устанавливать новые стандарты в индустрии электроники. 

#huawei #телевизор #телевизоры #устройства
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