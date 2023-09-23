Официальной информации пока не было, но скорее всего, новый суперкар может появиться уже в этом году.

Появились новые шпионские изображения показывающие, что Ferrari продолжает разрабатывать новый суперкар. Причудливые выхлопные трубы позволяют предположить, что под капотом находится двигатель V12, который, вероятно, станет двигателем преемника автопроизводителя 812 Superfast.

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Также появилось видео на котором запечатлено движение тестового автомобиля по дорогам общего пользования и гармоничное рычание его двигателя. Купе имеет полную камуфляжную накидку, скрывающую модифицированный кузов Roma с более длинным капотом, скрывающим трансмиссию.

Под капотом Roma обычно находится 3,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, но, по слухам, этот тестовый автомобиль оснащен двигателем V12. К сожалению, неизвестно сколько будет разрабатываться новая трансмиссия, но автопроизводитель предположительно работает над более мощным двигателем V12.

Самая мощная версия безнаддувного 6,5-литрового двигателя V12 развивает мощность 830 л.с. и крутящий момент 510 Нм в модели 812 Competizione. Существует высокая вероятность того, что преемник 812 Successor будет развивать мощность более 830 л.с.

Фотографии, которые были сделаны ранее показали, что у прототипа не было никаких признаков наличия какой-либо формы электрификации. Тестовые автомобили с аккумуляторными батареями часто имеют предупреждающие наклейки. Также на них видно, что у автомобиля будут массивные воздухозаборники спереди. Хотя на фотографиях задняя часть выглядела незавершенной из-за отсутствующей отделки, у нового автомобиля была другая форма задней двери, и автомобиль выглядел более агрессивно, чем стилистически похожий Roma.

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Ferrari не сообщила, когда представит преемника 812. Первоначально модель дебютировала на Женевском автосалоне 2017 года в качестве замены F12berlinetta. Ранее в этом году компания заявила, что представит четыре новые модели в 2023 году. Она уже выпустила Roma Spyder и SF90 XX, а два других могут стать заменой 812 и новым гиперкаром компании. В июле Ferrari также представила уникальный трековый автомобиль KC23.