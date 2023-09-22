Ранее Европейский суд уже отменял рекордный штраф в размере 1,06 млрд евро против Intel.

Европейская комиссия объявила сегодня, что она в очередной раз наложила штраф на компанию Intel после того, как установила, что Intel «нарушила антимонопольные правила ЕС и совершила ряд антиконкурентных действий, направленных на исключение конкурентов с соответствующих рынков». Штраф назначен в размере 376,36 миллионов евро (~38 500 000 000 рублей).

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В частности, Intel была наказана за то, что «ранее злоупотребила своим доминирующим положением на рынке компьютерных чипов», а именно центральных процессоры с архитектурой x86. До этого Европейский суд отменил рекордный штраф в размере 1,06 млрд евро против Intel.

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Согласно прошлым данным, в 2009 году антимонопольное агентство ЕС заявило, что Intel пыталась подавить своего конкурента AMD, предоставляя скидки производителям компьютеров Dell, HP, NEC и Lenovo, чтобы побудить вышеупомянутые компании приобретать чипы именно у Intel. В начале 2022 года Intel все-таки выиграла иск против антимонопольного регулятора ЕС о штрафе в размере $1,2 млрд. Тогда суд заявил, что анализ, проведенный антимонопольными органами ЕС, был неполным и не смог установить необходимые правовые стандарты для оценки конкурентного воздействия скидок. Примечательно, что суд заявил, что не может определить размер ущерба, связанного с действиями Intel, и поэтому полностью исключил часть, связанную со штрафами.