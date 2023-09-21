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СтарыйДед
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
Компания NACON, занимающаяся игровыми аксессуарами, сегодня выпустила игровой контроллер PS5 Pro, официально авторизованный Sony.

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Сегодня компания NACON, специализирующаяся на производстве игровых аксессуаров, радует геймеров новым продуктом - игровым контроллером PS5 Pro, официально авторизованным Sony. Этот контроллер, доступный по цене 229,90 евро (~24 000 рублей), обещает решить проблему дрейфа стиков джойстика, что является одной из наиболее распространенных проблем современных геймеров. Давайте рассмотрим основные характеристики этого продукта и узнаем, что он предлагает

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1. Технология магнитного эффекта Холла: игровой контроллер PS5 Pro от NACON оснащен стиком и триггером, использующим технологию магнитного эффекта Холла. Это значительно повышает точность и долговечность контроллера, а также устраняет проблему дрейфа стика. Теперь Вы можете наслаждаться игровым процессом без отвлекающих проблем с джойстиком.

2. Блокировщики триггеров: PS5 Pro позволяет адаптироваться к любой ситуации в игре благодаря возможности настройки амплитуды триггера. Это позволяет Вам контролировать силу нажатия на триггер и создавать более реалистичные ощущения во время игры.

3. Многоточечное беспроводное соединение: с помощью игрового контроллера PS5 Pro Вы сможете мгновенно переключать звук между консолью и устройствами Bluetooth благодаря многоточечному беспроводному соединению. Это удобно, если Вы хотите использовать наушники или другие аудиоустройства во время игры.

4. Варианты настройки: PS5 Pro позволяет сохранить до 4 профилей, выбрать из 3 размеров джойстиков и 3 наборов головок джойстиков. Кроме того, он обладает 1 разъемом для внешнего микрофона и предлагает не менее 60 вариантов настройки для каждой платформы, поддерживая индивидуальные режимы. Это дает Вам возможность настроить контроллер так, чтобы он идеально соответствовал Вашим потребностям и предпочтениям. 

5. Приложение для настройки: для удобства пользователей, NACON предлагает специальное приложение для ПК/Mac, которое позволяет настроить контроллер. Приложения для Android и iOS будут доступны с 2024 года. Таким образом, Вы сможете максимально оптимизировать контроллер под свои предпочтения и наслаждаться игровым процессом без ограничений.

6. Дополнительные функции: игровой контроллер PS5 Pro поддерживает беспроводное управление с временем автономной работы до 10 часов. Он также может использоваться в проводном режиме через USB-C и обладает разъемом для наушников 3,5 мм. Это обеспечивает удобство и гибкость в использовании контроллера.

7. Дизайн и совместимость: PS5 Pro доступен в черно-белом и чисто-черном цветах, что позволяет выбрать подходящий вариант для Вашего стиля. Он совместим с устройствами PS5, PS4 и ПК, что делает его универсальным инструментом для игроков. Официальный релиз этого продукта запланирован на октябрь.

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Получается, что игровой контроллер PS5 Pro от NACON - это инновационное решение, предлагающее ряд улучшений и новых возможностей для геймеров. Он решает проблему дрейфа джойстика и предлагает множество настроек, адаптируемых под Ваши потребности. С его помощью можно полностью погрузиться в игровой мир и наслаждаться играми.

#ps5 #джойстик #джойстика
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