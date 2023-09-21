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СтарыйДед
Выпущен SAIC Volkswagen Lingdu L 2024 года с техническим обновлением интеллектуальных систем
Во внешнем виде и салоне нового автомобиля изменений не так много, в основном он модернизируется с точки зрения комплектации и добавляет такие функции, как интеллектуальные системы подключения автомобиля и интеллектуальные системы помощи при вождении.

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Сегодня был представлен SAIC Volkswagen Lingdu L 2024. Всего было выпущено 5 моделей нового автомобиля в ценовом диапазоне 143 900–190 900 юаней (~1 900 000 - 2 500 000 рублей). Во внешнем виде и салоне нового автомобиля изменений не так много, в основном он модернизируется с точки зрения комплектации и добавляет такие функции, как интеллектуальные системы подключения автомобиля и интеллектуальные системы помощи при вождении. В то же время в Китае вводится ряд льгот при покупке данного автомобилей, включая комплексную скидку до 30 000 юаней, скидку 15% в течение 2 лет/скидку 20% в течение 3 лет, обратный выкуп с сохранением стоимости, 0 процентов по кредиту на срок до 2 лет. А владельцы автомобилей, успешно продвигающие новые продукты, получат сумму, эквивалентную 1000 юаней, V beans и другие привилегии при покупке автомобилей.

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Lingdu L 2024 года продолжает стиль купе старой модели с динамичным и модным внешним видом и относительно молодым дизайном интерьера. Изюминкой нового автомобиля является его улучшенная конфигурация. Он оснащен интеллектуальной автомобильной системой подключения SAIC Volkswagen MOS 3.2+, обновленным распознаванием голоса iFlytek, поддерживает клонирование голоса, многоцелевое распознавание и понимание контекста. Добавлена функция подключения мобильного телефона HUAWEI HiCar, поддерживающая зеркальное отображение экрана смартфона Huawei.

Кроме того, новый автомобиль также оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении IQ.Drive, включающей усовершенствованную адаптивную круиз-систему (с автоматическим последующим запуском и остановкой Stop&Go), интеллектуальную систему помощи при вождении Travel Assist (включая систему экстренной помощи), систему Lane Assist, систему предупреждения о столкновении (с автоматическим торможением), систему помощи при смене полосы движения, систему проекционного дисплея и другие функции.

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Что касается мощности, Lingdu L 2024 года предлагает два варианта двигателей: 1.2T и 1.4T. Двигатель 1.2T имеет максимальную мощность 116 л.с., максимальный крутящий момент 200 Нм и комбинированный рабочий расход топлива (WLTC) 5,87л/100км. Двигатель 1.4T имеет максимальную мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 250 Нм. Что касается трансмиссии, оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

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