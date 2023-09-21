Говоря это, имелось в виду, что компенсационное расследование в отношении китайских электромобилей должно проводиться честно и нужно подходить к нему должным образом.

Европейский Союз недавно объявил о компенсационном расследовании в отношении китайских электромобилей, что вызвало большие споры. А вчера высокопоставленный представитель ЕС заявил, что Европа «все еще далека» от введения новых тарифов на китайские электромобили. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович объяснил в интервью, что ЕС еще далеки от введения импортных пошлин на китайские электромобили. Говоря это, он имел в виду, что это расследование должно проводиться честно и нужно подходить к нему должным образом.

Европейская комиссия удивила многих на прошлой неделе, когда объявила о компенсационном расследовании китайского рынка электромобилей. Они полагают, что Китай предоставляет крупные субсидии, которые удерживают цены на электромобили в Китае на низком уровне, поэтому более дешевые китайские электромобили наводняют европейский рынок.

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Представитель Министерства торговли Китая заявил в своем заявлении, что они выражают большую обеспокоенность и сильное недовольство этим. Китай будет уделять пристальное внимание протекционистским тенденциям ЕС и последующим действиям, а также решительно будет защищать законные права и интересы китайских предприятий.

По данным Еврокомиссии, компенсационное расследование может продлиться до 13 месяцев. В частности, временные меры должны быть реализованы не позднее чем через 9 месяцев, а окончательные меры, если это необходимо по закону, должны быть приняты в течение 4 месяцев.

Но Шефчович сказал, что вто же время необходимо удвоить усилия, чтобы автомобильная промышленность ЕС оставалась очень конкурентоспособной. Ведь ЕС всегда гордились тем, что создает самые лучшие, самые безопасные и самые чистые автомобили в Европе.

В этом году доля продаж электромобилей китайского производства в Европе выросла до 8%. Европейские чиновники полагают, что к 2025 году эта доля может достичь 15%. Кроме того, европейские чиновники отметили, что цена электромобилей отечественного производства в Китае примерно на 20% ниже, чем произведенных в ЕС. Европейский Союз все больше обеспокоен состоянием рынка электромобилей по мере приближения к 2035 году крайнего срока запрета на продажу новых дизельных автомобилей. ЕС вводит пошлину в размере 10% на все импортируемые автомобили, а пошлина в США еще выше — 27,5%.

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Китайские предприятия активно сотрудничают с производителями аккумуляторов и производителями автомобилей. Они планируют организовать различные отраслевые собрания, чтобы тесно обсудить с европейской автомобильной промышленностью, каковы их потребности и где они могут помочь, чтобы можно было запустить больше моделей электромобилей для поддержания высокой конкурентоспособности на европейском и мировом рынках.