В версии 5.5.1 одноядерный балл составляет 1100 баллов и многоядерный результат — 5150 баллов.

Мобильный телефон Xiaomi Redmi K70 Pro недавно привлек внимание сообщества технологий, появившись в базе данных тестов GeekBench. Согласно этим данным, кодовое имя устройства - Manet, а модель - 23117RK66C. Это вызвало интерес, так как ожидается, что Redmi K70 Pro станет одним из первых смартфонов, оснащенных новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, который будет представлен на саммите Snapdragon, запланированном компанией Qualcomm на 24 октября этого года на Гавайях.

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Из информации, предоставленной эталонной базой данных, можно узнать, что Redmi K70 Pro будет обладать впечатляющими характеристиками. Он будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и будет работать на операционной системе Android 14. В его основе будет лежать восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это обещает мощную производительность и возможность многозадачности на высоком уровне.

Стандартная версия процессора Snapdragon 8 Gen 3, используемая в Redmi K70 Pro, имеет впечатляющий дизайн с 1 большим ядром, работающим на частоте 3,19 ГГц, 5 ядрами на частоте 2,96 ГГц и 2 ядрами на частоте 2,27 ГГц. Это обеспечивает гладкую работу устройства и высокую производительность даже при выполнении сложных задач.

Интересно отметить, что в августе этого года на Geekbench появился телефон Redmi с номером модели 23113RKC6C, который был оснащен чипом MediaTek Dimensity 9200+. Однако, судя по информации на странице базы данных тестов, Redmi K70 Pro будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3 стандартной версии Qualcomm, а не MediaTek.

Материнская плата K70 Pro, известная под кодовым названием Corot, будет состоять из четырех ядер с частотой 2 ГГц, трех ядер с частотой 3 ГГц и одного ядра с частотой 3,35 ГГц, что соответствует чипу MediaTek Dimensity 9200+. Это говорит о том, что производители могут предложить несколько вариантов устройства с разными процессорами для различных рынков или моделей.

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Ожидается, что Xiaomi Redmi K70 Pro станет одним из самых мощных и передовых устройств на рынке мобильных телефонов. С его впечатляющими характеристиками и новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, он обещает предоставить пользователям невероятно быструю и плавную работу, а также возможности для многозадачности и игр на высоком уровне.