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СтарыйДед
Выпущена Java 21: интерфейс AI и последняя версия LTS, поддерживаемая в течение 8 лет
Компания также сообщила, что долгосрочная поддержка Java 11, выпущенной пять лет назад, продлена до января 2032 года.

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Вчера вечером Oracle объявила о выпуске официальной версии Java 21 и соответствующего комплекта разработки JDK 21. Эта версия является последней версией с долгосрочной поддержкой (LTS) после JDK 17 и получит как минимум 8 лет поддержки. Компания также сообщила, что долгосрочная поддержка Java 11, выпущенной пять лет назад, продлена до января 2032 года.

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Java 21 может похвастаться тысячами улучшений производительности, стабильности и безопасности. Новый JDK 21 включает ранний доступ к 15 улучшениям, анонсированным ещё на конференции Oracle CloudWorld 2023. В этот пакет входит поддержка виртуальных потоков для повышения общей пропускной способности и добавленная поддержку векторного интерфейса программирования приложений (API), который позволяет легко создавать приложения Java с использованием моделей искусственного интеллекта. В Java 21 также представлен новый механизм сборки мусора Generational ZGC и прекращена поддержка 32-битного интерфейса x86, который удаляется.

Кроме того, для снижения порога изучения Java и облегчения преподавателям постепенного внедрения концепций программирования Java 21 также поддерживает необъявленные классы, переменные, основные методы экземпляров и т. д., что эквивалентно отказу от некоторых строго типизированных конструкций.

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По словам Жорж Сааба, старшего вице-президента Oracle Java Platform и председателя OpenJDK в Java 21, Java по-прежнему остается предпочтительным языком и платформой для разработки надежных, масштабируемых и безопасных приложений, используемых организациями и миллионами людей по всему миру. Расширение возможностей разработчиков для создания лучших приложений быстрее, чем когда-либо прежде. Кроме того, коммерческая поддержка будет доступна в течение как минимум восьми лет, что позволит клиентам развиваться в своем собственном темпе.

#инновации #java #javascript #инновационная технология #инновационная система #java edition #java 21
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