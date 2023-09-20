Компания Xiaomi анонсировала новую цветовую схему этого устройства: «зеркальный фарфоровый белый», а также корпус из стекла с керамической текстурой

По мнению многих пользователей смартфонами от компании Xiaomi, выпуск белых мобильных телефонов Redmi, похоже, стало уже неписаным правилом. А скоро будет выпущен новейший мобильный телефон Redmi Note 13 Pro+. В связи с этим, сегодня компания Xiaomi анонсировала новую цветовую схему этого устройства: «зеркальный фарфоровый белый», а также корпус из стекла с керамической текстурой.

реклама

Как видно на представленном изображении, цветовая схема «зеркальный фарфоровый белый» проще, чем ранее анонсированная версия задней крышки со сращенными цветовыми блоками. Однако задняя крышка не является интегрированной цветовой схемой, а также часть модуля объектива имеет совершенно другой цветовой дизайн.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Кроме того, Redmi Note 13 Pro также показала цветовую схему «звездно-белый». В устройстве используется прямой экран + прямоугольная средняя рамка + стеклянная задняя панель, с акцентом на две особенности внешнего вида. Первой особенностью являеться его толщина и вес, а второй особенностью - прямые углы. Основное тактильное различие между двумя моделями — изогнутый и прямой экран. Для тех, кому нравятся белые телефоны не только от Xiaomi, но и в целом, данное устройство идеально подойдёт в качестве новой покупки.