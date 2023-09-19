Сегодня Munro представила третий вариант 4x4, разработанный специально для экстренных ситуаций на бездорожье.

Шотландский стартап по производству электромобилей Munro Vehicles добавил третий вариант своего полностью электрического MK_1 4×4, который впервые дебютировал в прошлом году. Сегодня компания представила MK 1 Mountain Rescue Edition — электромобиль, адаптированный к требованиям аварийно-спасательных и пожарных команд, который обеспечивает возможности полноприводного автомобиля с нулевым уровнем выбросов.

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Компания Munro Vehicles была основана в Глазго, Шотландия, и ей еще нет и пяти лет. При этом молодой британский автопроизводитель продолжает добиваться успехов в достижении своей цели по обеспечению производительности и возможностей электромобилей, которые особенно заинтересованы в бездорожье 4×4.

Эта первоначальная мечта осуществилась с появлением флагмана Munro 4×4 — MK_1 EV. После более чем трех лет разработки Munro официально выпустила MK_1 в декабре 2022 года, предшествовав производству в этом году. При этом Munro стал первым производителем автомобилей, начавшим масштабное производство в Шотландии с 1981 года.

В настоящее время стартап готовится к медленному наращиванию производства электрических внедорожников, прежде чем расширить свое присутствие на родине, но уже представил пикап-версию MK_1, которая вскоре появится. Сегодня Munro представила третий вариант 4x4, разработанный специально для экстренных ситуаций на бездорожье.

Сегодня Munro поделился подробностями о новом Mountain Rescue Edition MK_1 вместе с изображениями, представленными выше. Последняя версия полностью электрического пикапа 4×4 дебютировала во время выставки экстренных служб и была разработана при участии горноспасательных и пожарных служб Шотландии, Англии и Уэльса.

Результатом стал вездеходный электромобиль с установленными на крыше синими фонарями и специальной кузовом грузовика, в котором можно разместить полноразмерные носилки вместе с тремя дополнительными пассажирами и их аварийным комплектом. Соучредитель и генеральный директор Munro Рассел Петерсон рассказал о последнем варианте MK_1. Прежде чем разрабатывать данный автомобиль, они проконсультировались с несколькими горноспасательными командами, чтобы лучше понять их требования к вездеходу с носилками, способному преодолевать самую трудную местность. Тот факт, что MK_1 представляет собой такую адаптируемую платформу, свидетельствует о простоте дизайна, незагроможденном периферией. По его словам, эти автомобили подходят для самых тяжелых работ на самой суровой местности. Также он выразил благодарность дистрибьютору оборудования для активного отдыха, компании Lyon, которая предоставила сумки и носилки для их запуска.

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Остальные характеристики соответствуют характеристикам оригинального MK_1 и его Performance Edition, который был представлен вместе с прошлой версией пикапа. Как и его предшественники с электроприводом 4×4, Mountain Rescue MK_1 рассчитан на 50 лет эксплуатации при регулярном техническом обслуживании и плановом ремонте – преимущество, которое Munro рекламирует на всех своих электромобилях.