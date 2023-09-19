Пока электрифицированная версия пикапа будет доступна только в Европе, а поставки начнутся в начале следующего года.

После короткой рекламной кампании Ford представляет первый в мире электрический Ranger. Производство Ranger PHEV 2025 года поступит в производство в конце этого года, а поставки планируется начать в первые месяцы следующего года. Однако важно отметить, что на данный момент автопроизводитель подробно описывает Ranger PHEV только для европейского рынка, а о запуске на других континентах пока ничего неизвестно.

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Ranger в настоящее время является самым продаваемым пикапом в Европе, и Ford расширяет свой модельный ряд, добавляя 2,3-литровую гибридную систему с подключаемым модулем. Он сочетает в себе мощность четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, электродвигателя и небольшого аккумуляторного блока. К сожалению, компания не предоставляет данные о производительности, но утверждает, что Ranger PHEV обеспечивает больший крутящий момент, чем любой другой серийный Ranger в истории. Хотя нет чисел мощности, существует ряд сравнений, которые могут дать некоторый контекст.

Оснащенный 3,0-литровым дизельным двигателем V6, пикап имеет крутящий момент в 443 Нм. Что касается мощности, 2,3-литровый EcoBoost в неэлектрифицированной версии генерирует 270 л.с., а новая подключаемая гибридная трансмиссия, скорее всего, превосходит этот показатель благодаря дополнительной электрической поддержке.

Что касается запаса хода, Ford заявляет, что электрического запаса хода хватит до 78 км на одном заряде аккумулятора. И последнее, но не менее важное - это предполагаемая буксировочная способность с тормозами составляет 7716 фунтов. Еще одна новинка, которую Ford представляет семейству Ranger — это Pro Power Onboard, который питает розетки в грузовой платформе для инструментов и бытовой техники.

Визуально между стандартными моделями с двигателем внутреннего сгорания и новой гибридной версией не так уж много различий. Очевидно, на заднем крыле есть порт для зарядки, и также можно заметить новый дизайн 18-дюймовых колес. И последнее, надпись PHEV на боковых порогах.

Как упоминалось выше, Ford поставит новый Ranger PHEV на производственные линии позднее в этом году, а первые экземпляры будут доставлены клиентам в начале следующего года. Электрифицированный пикап первоначально будет доступен исключительно в комплектации Wildtrak, хотя вскоре к линейке могут присоединиться и другие модели. В заключение стоит отметить, что Volkswagen до сих пор не подтвердил гибридную версию Amarok, которую производит Ford на своем заводе в Южной Африке.

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