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Новое исследование показывает, что срок службы аккумуляторов Tesla лучше в холодном климате
В прошлом месяце Recurrent уже сообщали о данных, показывающих, что на долговечность аккумуляторов Tesla не влияет частая зарядка, а теперь показали, что отрицательные температуры положительно влияют на аккумуляторные батареи.

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Согласно новому исследованию, хотя более холодная погода отрицательно влияет на запас хода электромобилей Tesla и электромобилей в целом, на самом деле она может быть полезна для долгосрочного срока службы аккумуляторных блоков электромобилей. Как известно, Recurrent через собственный программный сервис имеет доступ к данным более чем 12 тыс. автомобилей Tesla в США. И на основе этих данных она публикует интересные новые исследования на батареи Tesla. В прошлом месяце они уже сообщали о данных, показывающих, что на долговечность аккумуляторов Tesla не влияет частая зарядка, что развеивает давний миф об электромобилях. Теперь фирма использует свои данные, чтобы показать, как различные климатические условия могут влиять на срок службы аккумуляторов.

Recurrent присваивает «оценку дальности» каждой отслеживаемой батарее. По сути, это процент сохранения диапазона. Например, показатель дальности 90 будет означать, что аккумуляторный блок сохранил 90 % исходного запаса хода. Фирма обнаружила, что автомобили Tesla в более холодном и прибрежном климате имеют в среднем лучший показатель запаса хода, чем автомобили Tesla в более жарком климате.

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Сильный холод отрицательно влияет на запас хода электромобилей, поскольку активное управление температурой тратит много энергии аккумулятора на регулирование температуры. Это и так хорошо известно. Но это новая информация означает, что для долговечности аккумуляторной батареи более низкие температуры на самом деле могут быть полезны – или, по крайней мере, немного лучше, чем более жаркий климат.

Recurrent дает своё расплывчатое объяснение того, почему это может быть. Батарейки во многом похожи на людей: они всегда стареют. Можно сделать что-то, чтобы уменьшить эти эффекты, например, заниматься спортом и спать, или делать то, что ускоряет их, например, курение и загар. То же самое относится и к батареям. Воздействие тепла во многом похоже на курение сигарет. Тепло окружающей среды вносит дополнительную энергию в электрохимические реакции в батарее, что может ускорить нежелательные химические реакции, приводящие к преждевременному старению батареи. Общепринятый порог ускоренной деградации батареи составляет около 30 градусов по Цельсию.

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