Volkswagen заявил о прекращении производства ID.3 в Дрездене для сокращения затрат.

Судьба завода Volkswagen в Дрездене, Германия, под вопросом после того, как в новом отчете утверждается, что автопроизводитель планирует остановить производство на предприятии. Завод Volkswagen в Дрездене в прошлом году выпустил тысячи электрических моделей ID.3, на котором на постоянной основе работало около 300 человек. По сообщению немецкой газеты Automobiliwoche, помещение, скорее всего, сохранится в каком-то объеме, а работникам дадут другую работу.

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Начав производство в 2002 году, завод VW в Дрездене выпустил более 150 000 моделей Phaeton, Bentley Flying Spur, VW e-Golf и ID.3. Первоначально он был открыт для демонстрации новых моделей под руководством тогдашнего генерального директора Фердинанда Пиха. В прошлом году Volkswagen произвел на этом заводе 6500 электрических моделей ID.3. Около 300 сотрудников Дрездена будут переведены в области «инновационного производства и испытаний». Однако судьба еще 2000 временных сотрудников все еще под вопросом.

Этот шаг, вероятно, является частью более широкой стратегии по сокращению затрат и повышению конкурентоспособности компании в будущем. По данным источников Bloomberg, годовые эксплуатационные расходы объекта составляют от 60 до 70 миллионов евро (74,6 миллиона долларов). Прекратив производство ID.3 на заводе, Volkswagen сможет сэкономить около 20 миллионов евро (21,3 миллиона долларов).

На прошлой неделе Volkswagen объявил на совещании сотрудников, что сократит 269 временных рабочих мест на своем заводе в Цвиккау, где производятся электромобили, в том числе ID.3, ID.4 SUV, ID.5, Audi Q4 e-tron и Cupra Born. Согласно информации, отсутствие заказов, более высокая инфляция и сокращение субсидий угрожают спросу на электромобили Volkswagen

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