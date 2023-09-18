Центральный экран управления представляет собой разделенный экран со строкой меню внизу для облегчения его использования.

Генеральный директор Nezha Auto Чжан Юн поделился в социальных сетях фотографией настоящего салона автомобиля Nezha X, демонстрируя простой дизайн салона и продуманную конфигурацию автомобиля. Nezha X — модифицированная модель Nezha U. Дата выпуска и цена пока ещё не объявлены.

Как видно на фотографии, в интерьере Nezha X использовано большое количество коричневого материала, который по его словам, должен давать людям ощущение тепла и комфорта. Самое привлекательное в автомобиле — это большой плавающий центральный экран управления и полностью ЖК-приборная панель, на которой отображается множество информации и функций. Центральный экран управления представляет собой разделенный экран со строкой меню внизу для облегчения управления пользователями. Двухцветный дизайн руля и форма соответствует предыдущим версиям Nezha S и Nezha GT.

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Можно заметить, что помимо центрального экрана управления и приборов, в Nezha X также убраны практически все физические кнопки и принят механизм переключения карманного типа, что сделало внутреннее пространство более лаконичным и просторным. Подприборная область обеспечивает практичные конфигурации, такие как панель беспроводной зарядки мобильного телефона, подстаканники и пространство для хранения вещей. Сидения изготовлены из коричневого кожаного материала и имеют технологию перфорации, которая, как ожидается, обеспечит функцию вентиляции сидений.

Говорить о каких-то технических характеристиках или внешнем виде автомобиля не имеет смысла, т.к. ранее уже сообщалось о его габаритах и изменениях в дизайне фар относительно других моделей.