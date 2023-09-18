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Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
Она имеет 4 цветовых решения и подойдёт для людей с маленьким и средним размером рук.

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Rapoo объявила о выпуске легкой двухрежимной игровой мыши V300PRO, подходящей для пользователей с маленькими и средними размерами рук.

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Rapoo V300PRO имеет симметричный эргономичный дизайн для правой руки, легкий вес около 77 грамм и размер 123*68*41 мм. Она доступна в 4 цветах: розовый, синий, чёрный и белый. Данная мышь оснащена оптическим механизмом Original Photo 3398 (высококлассная версия 3395), двусторонней кнопкой регулировки разрешения, регулируемое разрешение 50–26 000 точек на дюйм. А в нижней части мыши имеется кнопка для собственной настройки режимов параметров, которая расширяет персонализированные функции.

Мышь также оснащена микродвижком Omron со сроком службы до 50 миллионов кликов, колесом прокрутки с ощущением масштаба, поддерживает скорость отслеживания 650IPS и ускорение 50G. Она также оснащена аккумулятором емкостью 800 мА*ч, поддерживает проводное/беспроводное соединение 2,4 ГГц, и утверждается, что у неё 160 часов автономной работы в беспроводном режиме.

Rapoo V300PRO оснащена технологией регулировки предварительного давления с отдельной кнопкой C+click, интеллектуальным алгоритмом беспроводной игровой технологии V+Wireless, беспроводной спортивной технологией 4K и поддерживает самую высокую частоту возврата 4 кГц и скорость отклика 0,25 мс.

Легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO доступна пока для предварительного заказа. Цены варьируются в зависимости от цвета. Так начальная цена на чёрную и белую — 199 юаней (2 600 рублей), а на розовую и синию - 249 юаней (3 300 рублей).

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#мышь #беспроводная мышь #беспроводная
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