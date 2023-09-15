Основное отличие серии Samsung W24 от Galaxy Z Fold 5/Flip 5 заключается во внешнем виде

Сегодня была официально выпущена серия Samsung «Heart for the World» W24, включающая модели W24 и W24 Flip по цене 15 999 юаней - 211 000 рублей (16 ГБ + 1 ТБ) и 9 999 юаней - 132 000 рублей (12 ГБ + 512 ГБ) соответственно.

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Конфигурация серии Samsung W24 в основном такая же, как у выпущенных ранее Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, оба оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2. Samsung W24 оснащен внешним экраном диагональю 6,2 дюйма и внутренним экраном диагональю 7,6 дюйма. Максимальная яркость обоих экранов достигает 1750 нит, а частота обновления 120 Гц. Разрешение внутреннего экрана — 2176 x 1812, разрешение внешнего экрана — 2316 x 904. В нем используются сверхзакрытые петли Seiko. Телефон оснащен передней камерой 10 Мп + подэкранной камерой 4 Мп, задней широкоугольной камерой 50 Мп + телеобъективом 10 Мп + сверхширокоугольной камерой 12 Мп и поддерживает 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой зум. Кроме того, емкость аккумулятора этого нового телефона составляет 4400 мА*ч и поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт.

Размер внутреннего экрана Samsung W24 Flip составляет 6,7 дюйма с максимальной яркостью 1750 нит и поддерживает адаптивное обновление с частотой 1–120 Гц и разрешением 2640 x 108, а размер внешнего экрана составляет 3,4 дюйма с максимальной яркостью 1600 нит, частота обновления 60 Гц, а разрешение 720 x 748. Кроме того, телефон оснащен 10-мегапиксельной передней камерой, задней 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и сверхширокоугольным объективом, а также поддерживает 10-кратный цифровой зум. Емкость аккумулятора телефона составляет 3700 мА*ч, а также поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт.

Основное отличие серии Samsung W24 от Galaxy Z Fold 5/Flip 5 заключается во внешнем виде. В W24 используется высококачественная золотая рамка + дизайн серого цвета. В Samsung W24 Flip используется черно-белый дизайн с такой же золотой рамкой. Рамки обеих моделей изготовлены из бронированного алюминия, а экраны покрыты стеклом UTG.