Тираж в Европе будет ограничен 99 экземплярами, которые будут пронумерованы на мультимедийном экране

В честь 40-летия со дня основания Audi Sport GmbH компания Audi официально представила специальную версию модели RS e-tron GT, внешний дизайн которой напоминает кристаллы льда.

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Компания Audi представила внешний вид RS e-tron GT Ice Race, вдохновленный уникальным ледовым ралли Гран-при Австрии. Данный автомобиль основан на серийной версии концепт-кара Audi E-Tron GT Ice Race, выпущенной в марте. Тираж в Европе будет ограничен 99 экземплярами. Информация о ценах пока не объявлена.

Базовый цвет RS E-Tron GT Ice Race является серебристо-металлический, а поставляется автомобиль в упаковке из фольги с прозрачной частью. Главной особенностью является белая тень, добавленная поверх базового цвета, предназначенная для достижения тройного цвета и трёхмерного эффекта. Кроме того, фиолетовая отделка новой машины на передней и боковых юбках также добавляет яркий цвет автомобилю, а также используются черные 21-дюймовые диски с пятью парами спиц.

Что касается интерьера, то его сиденья, передние стойки и боковые подушки безопасности выполнены из кожи серебристого цвета, которая резко контрастирует с черным кожаным салоном и фиолетовой строчкой. Кроме того, также используется руль из кожи и алькантары, а также логотипы RS и значки Audi эксклюзивно на ковриках. В правом нижнем углу развлекательного экрана отображается индивидуальный номер среди 99 автомобилей, а также есть фиолетовые атмосферные огни внутри салона. Как сказал дизайнер Audi по цветам и отделке Кристофер Кронер, он хотел, чтобы этот автомобиль отдавал дань уважения захватывающей атмосфере гонок и легендарному духу гоночного прошлого, а также вписывался в дизайн будущего.

RS E-Tron GT Ice Race использует ту же трансмиссию, что и стандартная модель, включая электродвигатель общей мощностью 590 л.с., мощность которого может достигать 637 л.с./ 475 кВт в режиме ускорения, а также разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Кроме того, автомобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 93,4 кВт"ч, а запас хода может достигать 488 км в условиях WLTP.